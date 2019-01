I ett pressmeddelande skriver Toys R Us att utvalda BR- och Toys R Us -butiker håller fortsatt öppet. Som en del i förberedelserna för en större utförsäljning i januari så håller 64 utvalda butiker i Danmark, Sverige och Finland öppet från och med i dag.

Därmed kan kunder som inte hunnit byta julklappar köpta efter den 30 november 2018 komma till butiken för byte av produkt. De 64 butikerna som öppnar idag kommer löpande få nya varuleveranser från TOP-TOYs lager och från de butiker som har stängt permanent. Även kedjornas e-handelsbutiker kommer ha öppet och sända iväg order som vanligt.

Öppningen av butikerna innebär att möjligheten att byta produkter, och använda presentkort köpta efter den 30 november 2018 är förlängt – det kommer självklart även gå att handla som vanligt i butikerna. Bland annat är det inte alla butiker som kan hantera växelpengar, så betalning med kort rekommenderas. I övrigt följ anvisningar i respektive butik. Även konsumenträttigheterna är ändrade till följd av konkursen. Produkter och presentkort som är köpta innan den 30 november 2018 kan inte bytas eller användas som betalningsmedel, medan produkter och presentkort köpta på eller efter den 30 november 2018 kan bytas och användas som betalningmedel.

I Danmark är 5 BR och 21 Toys R Us öppna, i Sverige är 6 BR och 22 Toys R Us öppna, och i Finland är 2 BR och 8 Toys R Us öppna.