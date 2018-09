Området för Lillegårdens fritidsområde håller på att utredas eftersom man ser ett ökat behov av att fler och ändamålsenliga verksamhetsytor behöver formas i anslutning till Billingehov och Lillegården. Dessutom kopplar man ihop behovet av en upprustning eller eventuell flytt av Södermalms IP till utvecklingen av Lillegården.





– Vi behöver se över vad vi får plats med. Vad händer framöver och vad behöver vi mer för att utöka området. Dessutom ska vi titta på vad översiktsplanen säger om vilka gränser vi har, har kultur- och fritidsnämndsordföranden Kaj-Eve Enroth (L) tidigare sagt.

Att nämnden nu ändå ger skateboardföreningen en aktionpark har sina skäl.

– Vi tycker att föreningen har misskrediterats lite med anledning av Lillegårdsutredningen. Det här är lite plåster på såren.

Kaj-Eve Enroth säger att det finns ett tillfälligt bygglov för att uppföra aktionparken i Boulogner. Den beräknas kosta 8, 5 miljoner kronor att bygga. Nämndordföranden betonar att det rör sig om en tillfällig aktionpark i väntan på den riktiga, som ska ligga på Lillegårdens fritidsområde.

Nämnden går in och står för allt material mot att föreningen bygger alla ramper själva.

Aktionparken i Boulogner ska ligga på en gräsplan mellan Kårhuset och höghuset.

– Det här är föreningen tillsvidare nöjda med. Den ska väck så fort den riktiga står färdig.

Ordföranden har inget datum för när utredningen kring Lillegården ska vara färdig.

– Det är många intressen som vill in på området och markbehovet är större än den yta vi har till förfogande idag. Även Raoul Wallenbergsskolan vill in. Jag kan inte säga hur många föreningar det rör sig om, utredningen leds av en styrgrupp där både vår sektorschef och kommunledningen sitter med i. Men det jobbas intensivt med den och jag tror det kommer klarna under hösten.