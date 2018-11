I år kommer han dessutom att tävla mot sig själv med fyra av bidragen i den första deltävlingen i Göteborg.

– Jag fick ett sms nu på morgonen om just det, men det var inget jag kände till i förväg. Fördelen är att jag inte måste resa runt lika mycket, men det kommer att bli en hel del spring i den omgången, fortsätter G:son.

G:son bidrag:

Tidningen ber kompositören att beskriva sina bidrag:

• Anna Bergendahl – Ashes To Ashes:

Det är ingen ballad, utan en poplåt som passar hennes röst perfekt. Det är helt enkelt ett bidrag i stil med vad hon tidigare gjort.

• Nano – Chasing Rivers:

En låt gjord för Nano och gillade man hans tidigare Melodifestivallåt som kommer man att tycka om det här också. En låt som passar hans kostym, helt enkelt.

• Mohombi – Hello:

Vi skrev det här bidraget i Dubai under januari. Det är en låt i medeltempo med lite arenavibbar. Dessutom är ju artisten väldigt bra.

• Zeana feat. Anis Don Demina - Mina bränder:

En partylåt med två roliga artister, ett bidrag som bjuder in till fest. Dessutom skriven ihop med Pa Moudou Badjie från Panetoz, så det finns väl vissa drag därifrån.

• The lovers of Valdaro - Somebody Wants:

En dansant poplåt, skriven ihop med Peter Boström som jag bland annat komponerat "Euphoria" ihop med.

– Alltihop är lite sjukt, men också fantastiskt.

Startade 1998

Han tog klivet fullt ut och har levt på sin musik sedan 1998 och året efter hade han sin första låt med i Melodifestivalen. Bidraget hette "Natten är min vän" som framfördes av Cleo.

Thomas har naturligtvis mängder av minnen från det här sammanhanget.

Vilka bidrag är du mest nöjd med?

– Det är nog de som vunnit den svenska uttagningen. "Evighet" med Carola, "Lyssna till ditt hjärta" med Friends och listan toppas givetvis av Loreens "Euphoria", som även vann i Europa.

Hur bär man sig åt för att få med 56 bidrag i festivalen?

– Man måste väl ha någon form av diagnos eller sjukdom. Skämt åsido så måste man tycka att det är väldigt roligt att skriva musik.