Testet som pågick både lördag och söndag var viktiga för de som vill till junior-VM i Danmark i sommar. Det var samtidigt en bra tävling i tuff konkurrens för lokala löpare.

Faiks Alva Sonesson tillhör juniorlandslaget sedan 2018, men det gäller att prestera på vårens värdetävlingar för att bli uttagen till JVM. Uppladdningen har inte varit optimal eftersom hon har ont i ett knä.

Hon var nöjd med sitt lopp på medeldistansen där hon bara var 24 sekunder från segern. Hon fick också ett positivt besked då hon inte hade några känningar i sitt knä.

Hon stod över långdistansen och siktar på SM i sprint 1-2 juni.

IF Hagen hade flera deltagare i startfältet. Daniel Bogren hade bäst placeringar med två stabila lopp.

JVM-test Folkabo, medel

H20, 5 030 m (67): 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 28.15, 26) Daniel Bogren, IF Hagen, 34.04.

D20, 4 380 m (38): 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 31.17, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 31.41, 10) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 35.44.

JVM-test, Hökensås, lång

H20, 12 030 m (54): 1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 1.03.19, 36) Daniel Bogren, IF Hagen, 1.18.03, 38) Albin Alsiö, IF Hagen, 1.18.39, 42) Axel Olsson, IF Hagen, 1.18.59, 52) Carl Holmberg, IF Hagen, 1.30.17.

Annons

D20, 7 930 m (35): 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 54.48, 26) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 1.06.17, 27) Moa Alsiö, IF Hagen, 1.06.23.