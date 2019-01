Nordens största hundevenemang, MyDOG drog cirka 9 000 hundar till Svenska Mässan i Göteborg under helgen .

Mest pratades det kanske om en speciell fyrbent skönhet: Cairnterriern Hjohoo's Love Looking At Hjo från Hjo. Hon har under året tävlat i hur väl hon uppfyller rasstandard och har bedömts och jämförts med ca 25 0000 andra hundar som ställts ut runt om i landet under 2018. Vid sidan av tre andra kandidater kniper hon första placeringen med 40 poäng och för det korades hon under dagen till Årets utställningshund.

– Vi är otroligt glada att vi lyckats vinna med en Cairnterrier, en ras som är mer working dog än utställning. Rasen kräver mycket arbete med päls och muskulatur, och brukar ha svårt att ta sig till toppen i konkurrens med de typiska utställningsraserna, säger ägaren Elisabeth Theodorsson från Hjo i ett pressmeddelande.

Titeln Årets utställningshund delas ut av Svenska Kennelklubben och tilldelas den hund som har tagit flest poäng under årets hundutställningar runt om i landet.

De övriga tre kandidaterna till Årets utställningshund kommer från Stavsjö, Upplands Väsby och Moholm. Men det blev alltså Cairnterriern från Hjo som stolt fick ta emot förstapriset på 20 000 kronor.

– Toppen av toppen av våra svenska utställningshundar vann. Det ligger oerhört mycket jobb bakom att nå en sån här placering. Man tävlar mot cirka 25 000 deltagare och ställer ut på 40-50 utställningar på bara ett år. Önskar alla ett väldigt stort grattis, säger Pekka Olson, ordförande Svenska Kennelklubben.

