Att skydda sig från solen kan tyckas vara enkelt, det är ju bara att använda solkräm. Att endast smörja in sig med solskyddsfaktor på morgonen och sedan ligga ute i direkt solljus hela dagen är dock inget att rekommendera.

Solkrämen hjälper i högst två timmar och du bör därför smörja in dig varannan timme. Att fylla på med solkräm efter varje dopp i vattnet är även det viktigt.

Något annat som många gör fel när det gäller solkräm är att de tar alldeles för lite. Det räcker inte med en liten klick utan en hel del krävs för att skyddet ska hjälpa. De allra viktigaste kroppsdelarna att smörja in ordentligt är de som utsätts för mest sol. Dessa är dekolletage, ansikte, handrygg och läppar.

"Lätt att glömma smörja in sig"

När det gäller solskydd har Fanny Björkman och Nellie Erledal bra koll. Tidningen träffade dem båda under ett reportage vid en badplats i Malmbäck utanför Nässjö där solen och värmen gjorde att många passade på att bada.

– Jag försöker att vara noggrann, sen glömmer man ju tyvärr lätt att smörja in sig under dagen. Jag smörjer alltid in mig med solskyddsfaktor 30 innan jag går ut i solen i alla fall, säger Fanny.

– Jag brukar spraya på lite nytt då och då så jag skyddar mig nog rätt rejält. Sen jag insåg att man får färg trots att man använder solskydd så har jag använt det mycket mer. Dessutom håller ju brännan mycket längre om man använder skydd, säger Nellie.

Kläder och skugga det bästa skyddet

Trots att solkräm skyddar mot solen till viss del så är det allra bästa skyddet att befinna sig i skuggan eller klä sig i täckande kläder.

Mellan klockan 11.00 och 15.00 under dagarna bör man inte vistas i direkt sol under längre stunder då solen är som starkast mitt på dagen. Tänk även på att nästan hälften av solstrålarna släpps igenom trots att det är molnigt.

Om täckande kläder används är det fortfarande viktigt att smörja in de delar av kroppen som inte täcks. Dessa är framförallt ansiktet och handryggen.