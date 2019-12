Det var stopp i tågtrafiken mellan Bankeryd och Habo från klockan 12:05 på grund av obehöriga i spåret.

Men en dryg timme senare släpptes trafiken på igen. Trafikverket varnade för att tågtrafiken kunde drabbas av eftersläpande förseningar efter stoppet.

Stationer där tågtrafiken påverkades var Bankeryd, Habo, Falköping C, Forserum, Huskvarna, Jönköping C, Mullsjö, Sandhem, Tenhult, Nässjö C, uppger Trafikverket på sin hemsida.