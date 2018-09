Det är stopp i tågtrafiken mellan Töreboda och Slätte sedan 06-tiden i morse. Detta påverkar trafiken mellan Skövde och Hallsberg.

Trafiken beräknas preliminärt kunna gå som vanligt igen klockan 08:45.

– Orsaken är en personpåkörning, säger en talesperson vid Trafikverkets presstjänst.

Resenärer hänvisas till www.trafikverket.se eller att kontakta ditt tågbolag för ytterligare trafikinformation.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas: Katrineholm C, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central, Skövde C, Gårdsjö, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Vingåker, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Västra Bodarne, Vårgårda, Göteborg C

Artikeln uppdateras