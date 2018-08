Tävlingen går under namnet Champion of the Youngsters och är Sveriges största tävling för hästar mellan fyra och sju år. Fler än 500 hästar deltog i drygt 30 olika tävlingsklasser.

Här är vinnarna i årgångsfinalerna.

I 4-årsfinalen delade hela 18 hoppare på förstaplatsen.

5-årsfinalen: Jüri Sokolovski, Skyrup Country Club, med It's Madame Guidam.

6-årsfinalen: Stephanie Holmén, Österlens Ridklubb, med Cash du Talus.

7-årsfinalen: Niklas Arvidsson, Helsingborgs Fältrittklubb, med Indiana (SWB).

Magnus Österlund, Falbygdens Hästsportförening, hamnade på femte plats i 7-årsfinalen med sin häst Gisborne VDL. Han hamnade därmed utanför de fyra främst placerade som får starta i Sweden International Horse show i Friends Arena i november.