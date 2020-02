Ekonomiskt styrs EU via sjuåriga långtidsbudgetar som sätter upp ramarna kring hur mycket som v..

Fakta: Budgetstriden i EU

Ekonomiskt styrs EU via sjuåriga långtidsbudgetar som sätter upp ramarna kring hur mycket som varje år ska läggas på olika arbetsområden. Budgeten föreslås av EU-kommissionen men förhandlas sedan fram av medlemsländerna, varpå den i slutändan även måste godkännas av EU-parlamentet.

De största utgiftsposterna är regionalpolitiken och jordbruket som får vardera ungefär en tredjedel av EU-pengarna.

Hur mycket varje land ska betala in till budgeten avgöras bland annat av folkmängd och ekonomisk styrka. För närvarande är nio länder – Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige, Österrike, Danmark, Irland och Finland – så kallade nettobetalare som betalar mer än vad de får tillbaka i olika former av stöd.

EU-kommissionen lade fram sitt grundförslag till ny långtidsbudget i maj 2018. Därefter har först höstens ordförandeland Finland och sedan den nye permanente rådsordföranden Charles Michel presenterat kompromissförslag. Parallellt har även EU-parlamentet uttalat sin åsikt om vad som borde satsas. Så här skiljer sig förslagen från varandra:

BudgetkapitelEU-kommissionenFinlandCharles MichelEU-parlamentetInre marknad och innovation166,3151,8149,5216,0Sammanhållning och värden392,0374,1380,1457,5Naturresurser och miljö336,6346,6354,1404,7Migration och gränsförvaltning30,923,421,932,2Säkerhet och försvar24,314,714,324,6Grannländer och omvärld109,0103,2101,9113,4Administration75,673,673,175,6Totalt1134,61087,41094,81324,1i procent av BNI1,111,071,0741,30

Alla siffror är i miljarder euro. Budgetkapitlet sammanhållning och värden är i huvudsak olika former av regionalstöd. Under naturresurser och miljö ligger all jordbrukspolitik.

Källor: EU-kommissionen, EU-parlamentet, Europeiska rådet.