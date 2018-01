FAKTA: Lagen som deltog i cancersparken 2017

Ekedalens SK, Floby IF, Fröjereds IF, Grolanda IF IFK Falköping, Hörnebo SK (Herr), Hörnebo SK (Dam), IFK Tidaholm (Herr), IFK Tidaholm (Dam), IFK Värsås (Herr), IFK Kalmar, IFK Mariestad, Mariebergs SK, Sandhems IF, Skövde AIK, Skövde KIK, Skoftebyns IF, Skultorps IF, Stenstorps IF, Södra Vings IF, Tibro AIK, Tidaholms GIF, Tomtens IF, Trollhättan/Syrianska, Tvärred-Vegby FC, Valtorp (Herr), Valtorp (Dam), Vartofta SK (Dam), Åsarps/Trädet IF.