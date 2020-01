Badplatsen Meybobadet vid Vristulven är mycket populär under varma sommardagar med uppåt 1 000 besökare per dag. Nu har Helena och Mathias Sjöberg gjort klart med kommunen och ska driva kiosken, Café Vristulven, under de tre kommande åren. Det blev klart i dagarna och man kommer att skriva kontrakt under veckan.

– Vi drev kiosken i en ungdomsförening under sommaren 2017, och nu ska vi ta upp verksamheten igen med ungefär samma koncept, med låga priser och mycket aktiviteter förutom själva badplatsen, säger Mathias Sjöberg.

Helena och Mathias har redan startat det förberedande arbetet och siktar nu på att dra igång någon gång i maj – juni, om inte tidigare.

– Det har varit lite problem att hitta någon som vill driva den lite avsides belägna kiosken. Det är ju väldigt väderberoende. Soliga och varma dagar är det fullt med folk, men att driva den som en ren kiosk när det regnar är svårare.

– Därför vill vi utöka verksamheten och använda den fantastiska naturen runt sjön. Det finns mycket annat man kan göra än att bara bada. Det kan vara allt från grilltävlingar, yoga eller naturpromenader.

Olika teman

Som exempel på aktiviteter nämner Mathias musikspelningar och allsång. Man vill också skapa olika teman, som till exempel en barnens dag, bygga en boulebana, arrangera bilbingo och eventuellt drive in-bio.

– Vi vill också gärna kunna hyra ut kanoter och paddelbåtar, kanske i samarbete med företaget som har sådan uthyrning här i närheten.

– Det hela bygger på att få igång området under de tider när det inte är strålande solsken. Att folk kommer ut och rör på sig i den vackra miljön ändå, säger Mathias som också välkomnar föreningar att förlägga verksamhet på området.

En akilleshäl har varit de långa köer till kiosken, som bildas under sommarens varmaste dagar.

– Det kan vara riktigt mycket folk här och ibland har jättelånga köer uppstått. För att lösa det problemet tittar vi på att kanske ta upp beställningar ute på stranden och lägga in i ett digitalt kösystem.

När det är badsäsong och badväder är man kontrakterad att hålla öppet och ska även sköta om toaletter och gräsklippning på de stora gräsytorna vid stranden. Totalt kommer det att vara mellan fyra och sex personer som jobbar i kiosken.