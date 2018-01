Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt fokus på stöldbrottslighet.

Stöld och snatteri vanligast Brottstypen "stöldbrott" är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Skövde kommun i respektive underkategori. Brottstyp Anmälda brott 2017 Stöld och snatteri 761 Stöld, tillgrepp av fordon 332 Inbrottsstöld 315 Stöld ur och från fordon etc. 192 Övriga stöldbrott (kap 8) 110 Rån 21 Häleribrott 16

Under 2017 anmäldes 1 747 stöldbrott i Skövde kommun, jämfört med 1 932 året innan. En minskning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Ser man till antalet anmälda brott per invånare minskar stöldbrotten över tid. Sedan i fjol har anmälningarna minskat med 10 procent, på fem år med 4 procent per år och på femton år har antalet anmälda stöldbrott per invånare i snitt minskat med 4 procent.

1 747 anmälda stöldbrott i fjol är färre än genomsnittet sedan 1996.

Trenden i Skövde kommun följer den i riket, där antalet anmälda stöldbrott också minskar.

Utvecklingen av anmälda brott följer inte nödvändigtvis antalet brott som faktiskt inträffat. Men vad gäller stöldbrott så ligger trenden i riket i linje med hur andelen personer som uppger att de utsatts för brott förändrats i en annan av Brås årliga undersökningar, den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Även där ser stöldbrotten ut att sakta vara på nedåtgående. Stöldbrott hör också till de brott där en stor andel av begångna brott polisanmäls, enligt både NTU och kriminologer vi talat med.

I Skövde anmäldes alltså i fjol 3 227 stöldbrott per 100 000 invånare, vilket är 33 procent färre än i hela Västra Götalands län.

Fotnot: Antalet anmälningar per invånare är inte helt jämförbart mellan kommun och rike, eftersom även brott som inte kunnat kopplas till en specifik kommun finns med riksstatistiken. Däremot kan den allmänna trenden jämföras. Alla länssiffror i rapporten bygger på en summering av antal brott per kommun. De saknar med andra ord också brott där det aldrig bokförts någon kommun.

2) Bland små kommuner, där antalet anmälda brott är lågt, varierar den exakta inbördes ordningen på kommunerna ofta från år till år. Anmälningar med många brott förekommer ibland vid exempelvis våldtäktsbrott, och kan få stora utslag på enskilda år.