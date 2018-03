Två stjärnor

1. Everyday

Artist: Mendez

Kompositörer: Leopoldo Mendez, Jimmy Jansson, Palle Hammarlund.

Odds B365: 21.00

Odds Betway: 11.00

Odds Unibet: 12.00

Claesson Recenserar: Är det bara jag som tycker Mendez har tappat stinget?

Det är ett glatt och medryckande bidrag, men sångstyrkan har onekligen fått sina törnar och jag faller definitivt inte pladask för "Everyday". Duellen mot Sigrid Bernson ska enligt uppgift också ha varit den jämnaste i Andra chansen.

Vinstchans: Trots en fotbollsrefräng borde den inte hamna på övre halvan.

Två stjärnor

2. All the feels

Artist: Renaida

Kompositörer: Laurell Barker, Jon Hällgren, Peter Barringer, Lukas Hällgren.

Odds B365: 61.00

Odds Betway: 51.00

Odds Unibet: 51.00

Claesson recenserar: Ytterligaren en glad tjej med en ganska svängig låt på Melodifestivalscenen. Vi har sett många bidrag av den här typen genom åren.

Renaida tog sig visserligen till final med "All the feels", men inget tyder på att hon skulle ha en möjlighet att kamma hem segern. Det hälper inte ens att dansshowen är koreograferad av Ambra Succi, som gjorde stegen till "Euphoria".

Vinstchans: Kvaliteten räcker inte.

Tre stjärnor

3. A bitter lullaby

Artist: Martin Almgren

Kompositörer: Josefin Glenmark, Märta Grauers

Odds B365: 19.00

Odds Betway: 34.00

Odds Unibet: 36.00

Claesson recenserarar: I startfältet finns också en Idol-vinnare.

Martin Almgren ställer bland annat upp med en sättning av akustiska gitarrer och banjo.

Det doftar dessutom väldigt mycket country.

Det borde dock inte räcka hela vägen om inte Idol-publiken unisont får för sig att överfalla röstningstelefonerna.

Och sådant har hänt förr.

Vinstchans: I princip ingen alls.

Tre stjärnor

4. My turn

Artist: John Lundvik

Kompositörer: Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander

Odds B365: 07.00

Odds Betway: 08.00

Odds Unibet: 10.00

Claesson recenserar: Ett ganska svårbedömt bidrag, även om John sköter det bra på festivalscenen.

Oddsbolagen har honom som fyra.

Det börjar som en lugn pianoballad och den växer betydligt för att servera ett pampigt finalparti. Frågan är om det här inte är ett bättre balladalternativ än Felix Sandmans bidrag.

Det kommer att bli mycket tufft på lördag, även om det här inte är det bästa festivalåret vi ställts inför.

Vinstchans: John Lundvik finns med i diskussionen.

Tre stjärnor

5. Party voice

Artist: Jessica Andersson

Kompositörer: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jessica Andersson

Odds B365: 19.00

Odds Betway: 29.00

Odds Unibet: 26.00

Claesson recenserar: Skaraborgssångerskan Jessica Andersson upp för sjunde gången i det här sammanhanget. Ett faktum som borde glädja alla de i festivalpubliken som tycker att det var bättre förr när artisterna framförde schlagerlåtar och inte pop. Jessica bjuder dessutom på en snygg show och texten handlar om att även kvinnor i hennes ålder vill släppa loss.

Vinstchans: "Party Voice" har definitivt kvaliteter och hamnar förmodligen strax över mitten i resultatlistan.

Tre stjärnor

6. Last breath

Artist: LIAMOO

Kompositörer: Liam Cacatian Thomassen, Morten Thorhauge, Peter Bjørnskov, Lene Dissing

Odds B365: 06.00

Odds Betway: 11.00

Odds Unibet: 10.00

Claesson recenserar: Storfavorit till segern i Scandinavium var Liamoo, Liam Cacatian Thomassen, den forne Idol-vinnaren som egentligen var utan konkurrens i Göteborg. En relativt modern låt med lite rapp-inslag och många har satsat pengar på att sångaren ska ta hem alltihop. Personligen tror jag att rappidén kan kosta honom pokalen.

Vinstchans: Borde ha chans på en pallplats, trots allt.

Två stjärnor

7. Shuffla

Artist: Samir & Viktor

Annons

Kompositörer: Andreas ”Stone” Johansson, Denniz Jamm, Costa Leon, Samir Badran, Viktor Frisk

Odds B365: 31.00

Odds Betway: 17.00

Odds Unibet: 16.00

Sedan har vi förstås också Samir & Viktor som kommer få många tonårshjärtan att slå lite extra. De ställer faktiskt upp med sin bästa låt hittills i det här sammanhanget och den här gången ska vi inte ta en groupie eller bada nakna på Sergels torg. Istället bjuds vi på textrader som ”Nu ska vi shakea fett det värsta som dom sett”. Ni anar själva hur det kommer att låta på lördagskvällen.

Och se upp för partysaxofonen, den är ett riktigt publikfrieri.

Vinstchans: Det här borde inte räcka till.

Fyra stjärnor

8. For you

Artist: Mariette

Kompositörer: Jörgen Elofsson

Odds B365: 10.00

Odds Betway: 11.00

Odds Unibet: 10.00

Claesson recenserar: Det borde egentligen vara tredje gången gillt för Mariette, men i den här tävlingen vågar ingen säga säkert.

Inte ens med tanke att Jörgen Elofsson, som en gång ingick i Cherionstudions låtskrivarfabrik, gjort bidraget. En kompositör som skrivit hits åt Kelly Clarkson, Britney Spears och Westlife, men hjälper det?

"For You" är hursomhelst en proffsig produktion.

Vinstchans: Oddsbolagen har den just nu som femma, men den kan överraska.

Tre stjärnor

9. Every single day

Artist: Felix Sandman

Kompositörer: Noah Conrad, Tony Ferrari, Parker James Nornes, Jake Torrey, Felix Sandman.

Odds B365: 06.00

Odds Betway: 05.00

Odds Unibet: 04.75

Claesson recenserar: Den forne FO & O-medlemmen Felix Sandman, som nu lämnat pojkbandsstilen och ställer upp med en smäktande pianoballad.

Han har efter finalplatsen plötsligt seglat upp som en av tävlingen större favoriter, hos oddsbolagen är han just nu tvåa i resultatlistan.

Lyckas han göra låten rättvisa på festivalscenen kan den mycket väl fungera.

Men på lördag är det ni som bestämmer och då vet ingen hur det slutar.

Vinstchans: Mycket oförutsägbart bidrag, även om det inte borde räcka ända fram.

Två stjärnor

10. In my cabana

Artist: Margaret

Kompositörer: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Arash Labaf, Robert Uhlman

Odds B365: 61.00

Odds Betway: 41.00

Odds Unibet: 46.00

Claesson recenserar: Polska Margrets "In My Cobana" har en av tävlingens mest effektiva refränger. Och man kan utan tveka gissa att radioproducenterna kommer att omfamna den som en potentiell hit-låt.

Dessutom sjunger hon ”Let’s go ape in my cabana”, vilket på svenska skulle kunna översättas med "låt oss gå apa i min badhytt" eller något liknande. Schlagertexter fortsätter inte oväntat att ständigt överraska oss.

Vinstchans: Det här borde inte räcka för den övre halvan.

Tre stjärnor

11. Dance you off

Artist: Benjamin Ingrosso

Kompositörer: Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl, K Nita

Odds B365: 01.70

Odds Betway: 01.61

Odds Unibet: 01.65

Claesson recenserar: Ni frågar er kanske om något bidrag sticker ut - jo Benjamin Ingrossos "Dance You off" gjorde det i deltävlingen som gick i Karlstad. Låten har drag av Bruno Mars, som blev Grammykung häromveckan och det bådar ju gått för Benjamins chanser.

Men nu är motståndet mycket tuffare.

Trots en annorlunda ljusshow, så tycker jag att det finns bättre bidrag i startfältet.

Vinstchans: Oddsbolagen sätter honom högst upp, men det är ni som bestämmer.

Två stjärnor

12. Fuldans

Artist: Rolandz

Kompositörer: Fredrik Kempe, David Kreuger, Robert Gustafsson

Odds B365: 29.00

Odds Betway: 15.00

Odds Unibet: 14.00

Claesson recenserar: Det kan bli Skövdebördige Robert Gustafsson med sin dansbandsparodi "Fuldans" med Rolandz som tar hem spelet.

Det är årets outsider.

Han sjunger om boogie woogie och låghalta damer på bland annat värmländska, en riktig buskislåt som ingen vet var den egentligen kommer att hamna i startfältet.

Den här kombinationen kan vara livsfarlig på lördag.

Den stora frågan är hur Europa skulle reagera på Rolandz...

Vinstchans: Ingen vet var den här typen av bidrag kan hamna, med oddsbolagen har den på åttonde plats.