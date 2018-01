Stjärnans väg är en frågesportapp där spelaren samlar skattkistor och artefakter med koppling till kristen tro. Spelet är tänkt som ett hjälpmedel vid konfirmationsundervisningen.

Under lättsamma former invigdes spelet av biskop Åke Bonnier vid den kongress för pedagoger i Svenska Kyrkan som under två dagar hålls på Flämslätts stiftsgård.

De två konfirmationsledarna Robert Sjöstedt och Stina Johansen ställde ett antal frågor till biskopen.

– Vad kallas ett stall med djur och den heliga familjen som brukar avbildas vid jul?

– Krubba, svarade Åke Bonnier blixtsnabbt, men gick därefter bet på vilken musiker som rappat om att den som är utan synd ska kasta första stenen.

Hela Sverige

Till sist klarade dock biskopen den sista frågan och i ett konfettiregn öppnades den guldfärgade skattkistan som innehöll priset, en semla.

– Med detta så är spelet invigt och jag hoppas att det kommer spelas av ungdomar över hela Sverige.

– Själv har jag redan laddat ner det och dessutom blivit påkommen av mina medarbetare när jag spelat det. Spelet är jätteroligt och spännande och jag hoppas det kommer att bli ett bra pedagogiskt hjälpmedel också.

Frågesportappen har tillkommit efter ett initiativ från Peter Håkansson som arbetar som ungdomspräst i Tidaholm. Tillsammans med företrädare för Svenska Kyrkans unga i Skara och Karlstad stift har man tagit fram innehållet i spelet.

– Vi började redan 2015 att fundera över olika spelidéer, och landade till slut i quizformen.

– Det är en bra spelmodell för sådant som det finns ett givet ja eller nej till – historia, bibelberättelser, kyrkans liv och tradition. Ämnen som inte har lika tydliga svar såsom etik och moral och meningen med livet, de frågorna får man istället prata om tillsammans, säger Peter Håkansson.

1 600 frågor

Stjärnans väg har tagits fram i tillsammans dataspelsföretaget IUS innovation och Högskolan i Skövde. Det innehåller ungefär 1 600 frågor och finns att ladda ner gratis för både IOS och Android.

– En frågesport med faktabaserade kunskaper är ett bra komplement till den i övrigt upplevelsebaserade konfirmandundervisningen. På sikt skulle jag vilja utveckla spelet med möjlighet att spela online mot varandra och även utöka det inbyggda materialet med ännu fler konfirmandpsalmer.

Åke Bonnier håller med:

– Jag tror att vi behöver alla kanaler att nå ut med. Det här är en pedagogisk kanal som både gynnar konfirmandundervisningen och kan ge små glimtar av eftertanke till eleverna.