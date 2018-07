Vilket vallöfte är viktigast för dig inför valet?

Kan kommunen lova att det blir fler bostäder nära city? I händelse av att inget av partierna får majoritet – kan politikerna lova att samarbeta över blockgränserna? Kan politikerna lova att skjuta till pengar för att öka tryggheten i Skara? När kommer den nya fotbollsarenan på Lillegården att byggas?

Många brukar uppleva att det kan vara svårt att få raka svar av politikerna. Hashtaggen och satsningen #KanDuLova startades av Mittmedia inför valet 2014, och syftet är precis som det låter – att hjälpa medborgarna med att få tydliga besked från partierna. Dessutom öppnar tjänsten för en närmare kontakt mellan väljare och politiker. Under valsatsningen 2014 fick Mittmedias samlade tidningar in över 2 000 frågor som fick 13 000 politikersvar.

Inför valet 2018 ansluter sig även VGT-tidningarna till satsningen.





Varför ansluter vi oss till KanDuLova?

– Jag tror att medborgarnas frågor kan lyfta spörsmål som kanske inte annars hade fått utrymme i valrörelsen. Det häftiga med #kandulova är att medborgarna styr frågeställningen – och det blir därmed också en liten termometer för politikerna, som får veta vilka frågor som engagerar deras potentiella väljare, säger Patricia Svensson, onlinechef på Hall Media.

Vad hoppas du få ut av satsningen?

– Att våra läsare ska få den röst som många kanske upplever sig sakna i det dagliga samtalet. Här få du som läser möjligheten att få ett svar på det som känns viktig för just dig. Kandulova ger dig en direktkontakt med dina politiker, stort som smått, scenen är din, säger Börje Andersson, nyhetschef på VGT-tidningarna.





Vad förväntar du dig av politikerna?

– Att de ser #Kandulova som en möjlighet att kommunicera direkt med de väljare som de alla vigt delar av sitt liv åt att tjäna. Raka och konkreta svar på stort som smått. Visst är världen inte alltid svart och vit, men genom att bryta ner till varje läsares fråga ges möjligheten att föra ett samtal på ett sätt som många gånger upplevs som svårt, säger Börje Andersson.

För att skicka in din fråga går du in på skovdenyheter.se/kandulova, skaraborgslanstidning.se/kandulova, falkopingstidning.se/kandulova eller vastgotabladet.se/kandulova. Där fyller du enkelt och helt gratis in din fråga och skickar in den till oss. När du skickat in din fråga till #KanDuLova går ett meddelande ut till de aktuella partierna och politikerna. Så snart din fråga skickats iväg kommer du att kunna följa hur och när de svarar i realtid på vår sajt.

– Våra redaktioner kommer att följa diskussionen noggrant och kommer självklart att göra journalistik utifrån de frågor och svar som kommer in. Vårt fokus är den lokala debatten och här kan vi verkligen få koll på medborgarnas hjärtefrågor, säger Patricia Svensson.

Vilken förändring vill du se efter valet 2018? Skicka in till #KanDuLova med start den 1 augusti 2018.





FOTNOT: VGT-tidningarna är Skövde Nyheter, Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning och Västgöta-Bladet.