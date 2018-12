Den första mottagningen för sprutbyte startade i Lund 1986. Efter drygt 20 år startar nu Skaraborgs sjukhus i Skövde också en mottagning.

Det är en lagändring som tagit bort kommunernas egna vetorätt att få säga nej till sprutbytesmottagningar som gjort programmet möjligt.

Socialstyrelsens kunskapsunderlag visar flera positiva resultat med att erbjuda sprutbyte, bland annat minskar förekomsten och spridandet av hepatit C och HIV.

Kritik som riktas mot dylika program handlar ofta om att det är paradoxalt att erbjuda verktyg att använda narkotika med när man försöker stävja missbruket och att detta skulle leda till fler missbrukare i samhället. Men så är inte fallet enligt Erik Backhaus som är infektionsläkare och medicinskt ansvarig på mottagningen.

– Om vi sett att detta hade ökat missbruket eller varit osäkra så hade vi aldrig kunnat jobba vidare med detta, säger han.

Den nolltolerans som sedan 60-talet gällt i Sverige har snarare inte lyckats minimera missbruket, menar Backhaus.

Han berättar vidare om att han möter någon person per år som avlider i hepatit C i Skövde. De särskilt utsatta missbrukarna är också en grupp som söker vård sent. Själva medicinen är dyr.

– Det är astronomiska summor det handlar om. Det är den absolut dyraste medicinen vi har, därför är det inte smart ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Backhaus.

Den största vinsten är snarare ur ett smittskydds- och hälsoperspektiv, men den ekonomiska vinsten tas alltså också med i beräkningarna. På längre sikt hoppas man genom mottagningen försöka etablera en behandling mot missbruket.

Enligt Socialstyrelsens undersökning från 2012 finns 150 människor som missbrukar intravenöst i Skaraborg. Eva Ottosson, enhetschef på mottagningen, tror att dagens reella siffra är ännu högre. Enligt Polisen är amfetamin särskilt vanligt i Skaraborgstrakten, jämfört med heroin som är vanligt på andra platser.

Värnar om integriteten

Man har redan fått samtal från missbrukare som vill byta in sina sprutor. Mottagningen öppnar den 19 december. Hur mottagandet kommer bli bland missbrukarna är omöjligt att förutse, troligt är att det råder en sval besöksfrekvens till en början vilken sedan kommer öka drastiskt.

– Men det beror på hur de uppfattar oss. Det är viktigt att vi bemöter patienterna väl. Vi kommer vara vänliga men bestämda och försöka skapa en allians med dem, säger Ottosson.

Mottagningen är öppen på drop-in och när man besöker den för första gången så behöver man skriva in sig.

Man använder sig av ett journalsystem som är helt skiljt från det vanliga systemet. Detta för att värna om integriteten hos patienterna. Förhoppningen är att detta kommer locka människor från alla samhällsklasser att besöka mottagningen.

Kravet för att få hämta ut nya sprutor är också att man lämnar in sina förbrukade. Med detta hoppas man begränsa att kanyler kastas och hamnar i exempelvis en sandlåda.

– Vi ska försöka få dem att förstå att sprutorna är som diamanter, säger Ottosson.

Hela regionen lyder under gemensamma regler när det gäller sprutbyte, men det är möjligt för missbrukarna att besöka en annan mottagning än den man ursprungligen är inskriven på.

Man har även gjort plats för en potentiell tv-apparat där utbildning av HLR och användning av Naloxon kan komma att visas. Detta om det blir möjligt för personalen att dela ut preparatet som kan häva överdoser.