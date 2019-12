Studenterna från spelutbildningarna på Högskolan i Skövde är uppenbarligen bra på det de gör. Det visade sig inte minst när priserna i de olika kategorierna i Swedish Game Awards, delades ut vid Dreamhack i Jönköping den gångna helgen.

Priserna delas ut till studenter, hobbyutvecklare och egenföretagare och i tre av kategorierna var dataspel skapade av Skövdestudenter nominerade. I alla tre kategorier var det också ett Skövdespel som kammade hem förstapriset. Monkey Wizard Entertainment, skaparna bakom spelet Faefever vann båda kategorierna de var nominerade i – Best Execution in Narrative och Best Diversity Execution, meddelar Högskolan i Skövde i ett pressmeddelande.

– Det känns fantastiskt. Vårt mål var aldrig riktigt att vinna ett pris utan att få ett tillfälle att ställa ut vårt spel och nå ut till folk. Vinsterna ser vi som en inspirerande bonus, meddelar Monkey Wizard Entertainment i pressmeddelandet.

– Vi tror att vi vann för att dataspelsutbildningarna i Skövde lägger stort fokus på berättande samt mångfaldsfrågor och hur dessa påverkar spelbranschen. Dessutom är Högskolan i Skövde ensam om att ha inriktningen game writing, vilken hjälper enormt när man skapar ett narrativt drivet spel.

Faefever är ett stämningsfullt peka-klicka-äventyrsspel. Spelaren axlar rollen som Alice Taylor, en journalist som undersöker mystiska försvinnanden i en skotsk småstad. Spelet finns inte tillgängligt för vem som helst att spela än, men enligt pressmeddelandet fokuserar studenterna nu på att fortsätta jobba med Faefever för att kunna släppa det under nästa år. Därefter hoppas gruppen på att fortsätta skapa spel tillsammans.

”Uppmuntrar till att jobba hårdare”

Ytterligare ett spel producerat av Skövdestudenter vann sin kategori. Studenterna i I Scream Studios kammade hem vinst för ”Best Technical Execution” med sitt spel Enceladus.

– Det känns fantastiskt att kunna vinna ett pris på en tävling så stor som Swedish Game Awards. Det uppmuntrar oss till att jobba ännu hårdare i framtiden, säger Johan Synnergren, projektledare på I Scream Studios.

Enceladus är ett skjutar-spel i förstapersons-vy. Spelaren är en del av en besättning som bor på månen Enceladus. Målet är att spelaren ska överleva efter att månbasen blivit invaderad av okänd fauna. Spelaren måsta navigera genom slumpgenererade miljöer och skydda sig med de vapen som finns att tillgå för tillfället. Det måste också gå ganska fort, för basen fylls hela tiden med vatten.

– Jag tror att vi vann priset för att vi vågat testa på något nytt och framförallt för all hängivenhet och samarbetsvilja som funnits i gruppen. Om inte alla gruppmedlemmar tagit målet och visionen till hjärtat hade vi nog inte vunnit, säger Johan Synnergren.

Andra nominerade spel producerade av Skövdestudenter var Secret of the Old Ship och re:Surge, som även de, tillsammans med Enceladus, var nominerade i kategorin Best Diversity Execution.