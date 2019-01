Trots att ett stort sökpådrag med polis, militär och frivilligorganisation Missing People har pågått sedan i tisdags har 83-årige Per Erik inte hittats. Att nu kunna hitta honom vid liv bedöms som osannolikt. Sökinsatsen i Fagersanna med omnejd kommer troligen bara att pågå fram till att mörkret faller på söndag eftermiddag.

– Det mesta tyder på att vi kommer att avsluta. Räddningstjänst (polisens ord för sökinsats, reds anm.) kan bara bedrivas så länge det finns möjligheter att hitta personer vid liv. Men att insatsen med de resurser vi nu har avslutas innebär ju inte att arbetet med fallet avslutas, säger Mats Hvit.

Under hela sökinsatsen har polisen hållit löpande kontakt med läkare för bedömningar av sannolikheten att en person kan klara sig ute i terrängen under just nu rådande förutsättningar. Det är läkarbedömningar som stor del ligger till grund för polisens beslut om sökinsatsen ska avslutas eller fortsätta.

– Det som talar emot oss är förutom tiden även vädret då det både är fuktigt och kallt, säger Mats Hvit.

Ända sedan beskedet om Per Eriks försvinnande på nyårsdagen har många frivilliga varit engagerade i sökinsatsen. Även lokala orienteringsklubbar och jaktlag som är särskilt välbekanta med terrängen i sökområdet har deltagit i insatsen, enligt Mats Hvit.