Sedan ett par år drivs projektet sms-livräddare i Västra Götaland. Frivilliga livräddare får via en app (i början var det via sms) larm om ett hjärtstopp i närheten. De kan rycka in och göra hjärt-lungräddning och i bästa fall även få tag på en hjärtstartare att använda.

Att få hjälp snabbt är ofta helt avgörande för att överleva ett hjärtstopp. Det sker runt 800 hjärtstopp utanför sjukhus i regionen varje år.

Det finns idag 8 200 frivilliga sms-livräddare i regionen och det sker runt 50 utlarmningar per månad till dessa.

Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att förlänga projektet till maj 2020. Året innan ska tjänstemän ha tagit fram underlag inför ett beslut om att permanenta verksamheten.