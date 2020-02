– Under natten och morgonen har det fallit en hel del träd över vägbanor som tas omhand allt eftersom. Det är väldigt mycket mellan Göteborg och Borås just nu, men även norröver upp mot Tjörn, säger Katarina Wolfram på Trafikverkets presstjänst till TT.

Under förmiddagen stängdes Uddevallabron för all trafik.

– Det blåser över 30 meter per sekund i byarna där så vi fick stänga, säger Katarina Wolfram.

Det finns ingen prognos för när bron kan öppna igen. Trafiken leds om genom Uddevalla.

I Skaraborg har det dock varit lugnare gällande blåsten. Enligt Marcus Wallén, inre befäl på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, har det blåst i snitt åtta meter per sekund i Falköpingstrakten.

– Här i Falköping har vi bara hanterat ett nedfallet träd, säger Marcus Wallén.

Vindvarningar

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i stora delar av södra Sverige. Men vindarna bedömas inte bli lika kraftiga som vid förra ovädret, då SMHI utfärdade en klass 2-varning.

– Det har ännu inte blåst upp riktigt ordentligt, utan det är först senare under eftermiddagen som det börjar kulminera. Då förväntar vi oss vindbyar upp mot 21 till 24 meter per sekund i hela Västra Götaland, säger Jon Jörpeland på SMHI kring lunchtid på söndagen.

Men längst ut mot kusten i Västra Götaland och Halland hade vinden då tagit fart.

– Där blåser det rejält, vi är uppe i stormbyar på sina håll, sa Jörpeland.

I Halland och Västra Götaland finns det varningar för stora regnmängder. På flera håll har man kommit upp i 20 till 30 millimeter, lokalt på vissa platser närmare 40. Det är lika mycket som det normalt sett faller under hela februari.

– Även om den kraftigaste intensiteten börjar mattas av så kommer det att fortsätta regna även under eftermiddagen och kvällen, sa Jörpeland.

I större delen av Västra Götaland är det en klass 1-varning gällande söndagen och måndagen gällande att höga vattenflöden i redan fulla sjöar. I södra Skaraborg har det utfärdats en klass 2-varning för måndagen gällande höga vattenflöden i Ätran.

Inställd färjetrafik

En mindre väg strax utanför Borås har blivit översvämmad och färjetrafik har ställts in på flera håll i Västra Götaland.

Räddningstjänsten i Storgöteborg har fått in en stor mängd samtal om väderrelaterade händelser under dagen. Under söndagsförmiddagen hanterade de ett tiotal stormrelaterade skador och ett mindre antal vattenskador i fastigheter, enligt ett pressmeddelande.

Elbolagen Vattenfall och Ellevio hade ett mindre antal strömavbrott på Västkusten under förmiddagen, och höjer beredskapen för att snabbt kunna hantera störningar och strömavbrott, enligt bolagens respektive presstjänster.

Högt vattenstånd

Vinden medför även att vattenståndet stiger längs kusterna, och klass 1-varningar för högt vattenstånd är utfärdade för Kattegatt, Skagerack samt norra och södra Bottenhavet. Värst blir det i Norra Kvarken och Bottenhavet, där klass 2-varningar utfärdats.

Tågtrafiken har ställts in på sträckorna Uddevalla-Strömstad, Håkantorp-Gårdsjö, Herrljunga-Vänersborg. Herrljunga-Borås och Borås-Varberg, enligt Trafikverket. Trafiken på sträckorna väntas återupptas först på måndag klockan 18.

Sedan lunchtid är även trafiken på sträckorna Halmstad-Jönköping, Vaggeryd-Nässjö, Nässjö-Vetlanda och Nässjö-Hultsfred inställd. Den trafiken beräknas kunna återupptas vid lunchtid på måndag.

Även längre upp i landet kan regnet ställa till det med besvärligt väglag när regnet träffar den kalla vägbanan, enligt Trafikverket.

Alice Nordevik/TT & Hall Media