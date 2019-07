SM-guld i år igen för Sandsjö

Emma Sandsjö från Skövde var på nytt utlånad till Carlstad Crusaders. Och precis som ifjol kan hon titulera sig svensk mästare.

– Just nu är man väldigt trött. Det blev sent firande igår men det var det värt, säger Sandsjö när SN-sporten når henne under söndagen.