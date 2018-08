Spelet Cateau utvecklades i våras av en grupp förstaårsstudenter som kallar sig för Lemon Curd Games. Det är en så kallad "visual novel" där spelaren får försöka bli vän med hemlösa katter. Spelet handlar om vänskap, och tog på galamiddagen hem förstapriset i kategorin "Best execution in narrative", alltså bästa berättelse.

Sara Jonasson var creative director i projektgruppen, och det var också hon som hade spelidén från första början. Att deras spel kammade hem vinsten är hon väldigt glad över.

– Det är givetvis jätteroligt. Vi var jättenöjda med att bara bli nominerade, att vinna var bortom alla förväntningar, säger hon.

Femton studenter arbetade på projektet, och Sara är imponerad av allas insatser.

– Jag har aldrig arbetat med så många personer på något förut och de tog min ursprungliga idé och gjorde den till så mycket mer. Cateau som det är nu är så mycket ambitiösare och större än jag ens hade kunnat hoppas. Det är tack vare alla på Lemon Curd Games, säger hon.



Foto: Team Tangled Tape

Det andra spelet som kammade hem ett pris var Cosette's Cassettes, gjort av andraårsstudenterna i gruppen Team Tangled Tape. Spelet spelas på mobil eller surfplatta, och är en nostalgitripp till 90-talet och dess musik, som också berättar historien om Cosette. Det var det enda av Skövdespelen som valde att göra ett spel för mobil, och det lönade sig. Priset de tog hem var nämligen "Best mobile execution", bästa mobilspel. Även Team Tangled Tape är glada över sin utmärkelse.

– Det känns naturligtvis väldigt bra. Vi ser det som en sorts bekräftelse på att det vi gjort var genuint bra, en ordentlig motivation till att fortsätta följa drömmen om att bli spelutvecklare, berättar Cornelis Westin, som varit lead writer och hade den ursprungliga idén till spelet.

Inte heller Cornelis hade förväntat sig att hans spelidé skulle kunna gå så långt som den har gjort, och är väldigt nöjd med att det har kunnat gå såpass bra.

– Vid pitch-stadiet var det aldrig någon tanke på att SGA var en möjlighet, då var ju förhoppningen endast att någon annan än en själv skulle tycka att idén var häftig. Men så fort gruppen blev ihopsatt och började jobba så har en SGA-nominering alltid varit en målsättning. Så det känns enormt fulländat för oss att nå det mål vi satt upp med råge, säger han.

Om det blir fler spel av just Lemon Curd Games och Team Tangled Tape är inte bestämt ännu, men för båda grupperna är utmärkelserna på SGA definitivt en stor motivation att fortsätta inom spelbranschen. Förutom själva utmärkelsen fick grupperna diplom, en SGA-staty och 9000 kronor i prispengar.