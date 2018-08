Skövdes dataspelsstudenter har alla varit med och utvecklat spel under våren. Några har valt att dessutom skicka in sina spel till SGA, Sweden Game Awards, och nu har fyra av spelen blivit nominerade till priser i fem av de totalt sju kategorierna.

I kategorierna "Best execution in narrative" och "Best execution in art" finns det kattfyllda spelet Cateau nominerat. Det är också det enda nominerade Skövdespelet som är gjort av förstaårsstudenter.

Flerspelarspelet med vilda western-tema, Gunslinger: Blood Moon, har blivit nominerat i kategorin "Best diversity effort".

Cosette's Cassettes har med sin 90-talsnostalgi blivit nominerade till både "Best mobile execution" och "Best execution in audio".

I kategorin "Best execution in audio" finns också skräckspelet Strobophagia.

Samtliga spel har fått möjlighet att visa upp sig på SGA:s expo i Stockholm under dagen, och i kväll hålls också en galamiddag, där vinnarna kommer att presenteras.