Det är andra gången som Skövdebostäder nomineras till priset, skriver företaget i ett pressmeddelande.

2017 nominerades Skövdebostäder med Aspö Eko-logi.

- Det känns extra hedrande att bli nominerad för andra gången med ytterligare ett projekt. Det visar på att vi har en bredd i vår verksamhet och att vi gör många bra saker. På Aspö var det miljö och social hållbarhet i fokus. På Ekedal har vi skapat unika förutsättningar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden vilket också bidrar till ett hållbart samhälle, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder, i pressmeddelandet.

Skövdebostäder är en av tre nominerade till priset. De två andra nominerade är Umeå kommun för Cykelstället, en knutpunkt för cyklister för att främja hållbart resande och Atea för 100 procents-klubben, som hjälper kommuner och företag att hantera sina it-prylar mer miljövänligt. Vinnaren tillkännages på Stora samhällsgalan i Stockholm den 15 maj där tidningen Dagens Samhälle lyfter fram goda exempel och hyllar personer som tar modiga beslut och vågar prova nya vägar för att utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Ekedal är ett område med 150 lägenheter, främst ettor och tvåor i centralt läge i Skövde. Ungdomar mellan 18 - 29 år prioriteras vid uthyrning då det är en målgrupp som har bekymmer att komma in på bostadsmarknaden och hitta bostäder till rimliga priser. I Skövdebostäders bostadskö med drygt 31 000 personer är cirka hälften under 30 år. Därför var det redan från början en uttalad ambition att hålla nere hyresnivåerna i projektet. En etta på 34 kvadratmeter kostar 4200 kronor per månad.