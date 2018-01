Under dessa år har det hänt oerhört mycket och det är svårt att få en bra överblick. Men den 6 mars 2018 kommer företaget att ha premiärvisning av en utställning som ska visa på vad som hänt under årens lopp.

"Vi ska dock inte bara blicka bakåt. Som den pigga 75-åring vi är så ska vi så klart fira vår födelsedag. Detta kommer att ske på lite olika sätt. Bland annat kommer vi under året att bjuda alla våra hyresgäster på områdesfester med enkel förtäring, aktiviteter och lite underhållning." skriver man Skövde Bostäder i ett pressmeddelande.

Dessutom utmanas hyresgäster, personal och andra att genomföra en av Skövdebostäders klassiker under året – där alla distanser som ska genomföras har någon koppling till just 75. "Vi planerar också för lite andra utmaningar och upptåg under året. Jag har också särskilt utmanat allmännyttans vd:ar och lovat skänka 500 kronor till Barncancerfonden för varje vd som genomför en av våra klassiker. Det är redan ett stort intresse och över femtio vd:ar har anmält sig."

Under våren står hela Aspöområdet klart och det ska invigas med start på Valborg, som en del av firandet.