75-årsdagen till ära har Skövdebostäder gjort i ordning en sevärd utställning om allmännyttans betydelse för Skövdes utveckling vad gäller bostäder.

Det kommunala bostadsföretagets historia började med Gustav Lake, som var dess förste egentlige verkställande direktör.

"Han kom att ägna 32 år av sitt liv åt att utveckla Skövdebostäder. Han var en tuff förhandlare med tydliga visioner, känd för sin handlingskraft – men också för ett hjärta av guld." står det svart på vitt på utställningen.

Här berättar också målaren Lennart Åkesson om sitt första möte med Gustav Lake 1954:

– Andra dagen på jobbet såg jag en man med portfölj och frågade kollegorna vem det var. De svarade ”Det är bara en kontrollant, honom behöver du inte bry dig om”. Tre dagar senare stod en kollega vid en cementblandare på Stenvägen och såg Gustav Lake komma cyklandes. Han sprang runt och ropade: ”Gustav Lake kommer!” – det spred sig som en löpeld på arbetsplatsen. Så kontrollanterna var man inte skraja för, men Gustav Lake var en annan femma!

De tre verkställande direktörerna, säger man, har gett en kontinuitet som skapat stabilitet och en grogrund för långsiktig framsynthet.

"Skövdebostäder har haft turen att få tre osedvanligt målmedvetna och framåtblickande ledare som bokstavligen vuxit upp i bolaget, lärt av varandra och inspirerat kommande generationer."

Skövdebostäder blev officiellt registrerat den 6 mars 1943.

– Vi har gått i lära hos varandra och det har varit väldigt olika tider, från sanitära olägenheter till det tidiga sjuttiotalets storsatsning på Södra Ryd och de tomma lägenheterna, säger Roland Andersson.

Dan Sandén började i Skövdebostäder 1983 och har tjugo år i ledningen. Även han har varit med om tomma lägenheter.

– Det finns hela tiden risker. Men sedan mitten av nittiotalet har vi haft ett stort tryck på lägenheter och idag har vi ett bolag som aldrig mått bättre där vi presenterar det bästa resultatet någonsin. Skövdebostäder har haft en otrolig betydelse för Skövde, säger Dan Sandén.

Han vill tona ner företagets vinst men medger att det samtidigt är en förutsättning för att man ska kunna leverera och bygga trygga och bra bostäder till en rimlig kostnad.

Vilken är den störta utmaningen framöver?

– Om jag ska lyfta fram något så är det att fortsätta bygga nya bostäder som människor har råd med, det är den riktigt stora utmaningen. Vi har tusentals i vår bostadskö idag, alla saknar inte tak över huvudet, men cirka hälften är under 30 år. Vi behöver bygga mer för unga, nyanlända och äldre, säger Dan Sandén.

Hur ska ni fira 75-årsdagen?

– All personal ska få tårta och det blir en hel del aktiviteter under året och områdesfester och vi kommer att bjuda in till invigningen av Aspö under Valborg.

Vad är det viktigaste du har lärt dig under åren?

– Om det är något så är det att aldrig glömma att tänka med hjärtat. Det har mina två föregångare lärt mig och den kulturen sitter i väggarna, säger Dan Sandén.