Det är spelhobbyförbundet Sverok som delat ut utmärkelsen till Skövdebon Andreas Svensson, som i speedrunning-världen är känd som Svenne. Det är förbundets 90 000 medlemmar har varit med och röstat fram honom som årets hjälte.

Motiveringen låter så här: "Med ett långvarigt troget engagemang inom spelkulturen har denna person jobbat med att inkludera och stötta andra som vill ge sig in i tv-spelsvärlden och då främst i speedrunning. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt och denna person fortsätter ständigt att leverera."

Andreas Svensson ser det som en stor ära att ha fått priset.

– Det är skönt att få något för allt och att folk tycker det jag gör är bra.

Han har också varit med och samlat in pengar till bland annat cancerforskning och Läkare utan gränser genom att spela på olika speedrunmaraton i världen där man samlar in till välgörenhet. Nu senast var han med på Streamhjälpen, där gamers hjälper till att samla in pengar till Musikhjälpen. Allt detta livesänds så man kan kolla på under speedrunningen.

– Folk undrar ibland varför man vill kolla på när någon annan spelar tv-spel, men varför kollar man då på fotboll? Vi spelar på en nivå som andra som inte har spelat tusentals timmar inte kan, säger Andreas Svensson.

Fakta: Speedrun Speedrun är ett begrepp inom datorspel som innebär att man försöker klara ett datorspel p.. Fakta: Speedrun Speedrun är ett begrepp inom datorspel som innebär att man försöker klara ett datorspel på kortast möjliga tid, utan att använda fusk. Detta åstadkommer man ofta genom till exempel utnyttja diverse glitchar i spelet och optimering av karaktärsrörelser. Det är kutym att spelarna spelar in sina speedruns för att på så sätt kunna bevisa sin tid, så en följd av det har blivit att de flesta som gör speedruns strömmar det direktsänt på strömningstjänster, exempelvis Twitch, där spelarna under tiden kan interagera med publiken via chatt och ta emot donationer. Spel som ofta spelas inom speedrun är exempelvis Super Mario-spelen, spel i The Legend of Zelda-serien, Dark souls, Doom och Quake.

Annons

Själv spelar Andreas Svensson främst 8-bitars-spel på Nintendo, de spel som han växte upp med. Han började med speedrun 2011 och efter 4-5 månader var han en av de bästa.

– Om man hittar sin nisch blir det enklare.

Andreas Svenssons engagemang inom speedrunning är stort och ett av hans mål är att göra Skövde till en e-sportsstad. Han har lämnat in förslag till kommunen om att starta ett e-sportens hus i Skövde och han och flera e-sportsföreningar i Skövde jobbar för att få till en plats där den lokala spelkulturen kan mötas och fortsätta växa. Just nu går det inte så snabbt, då man behöver en lokal och finansiering.

– Vi har varit i Stockholm, Jönköping och Göteborg för att spela, men inte Skövde. Jag har vänner som gör saker i Tidaholm, för det är bättre där. Vi har varit på Nyeport, men det är ju fler som är där. Det är omständligt att flytta en tjock-tv två gånger per dag, säger Andreas Svensson.

– Bra lokaler finns, men vi måste ha finansiering. Jämfört med de stora skrytbyggena och gondolen till Billingen kostar detta bara en bråkdel.

Andreas Svensson hoppas att e-sportens hus blir verklighet en dag i Skövde, men under 2019 ska man i alla fall ta ett steg och arrangera ett speedrun-evenemang i Skövde för att samla in pengar till välgörenhet. Det ska arrangeras i samarbete med Högskolan i Skövde, Skövde kommun och lokala spelföretag. Det finns fler speltillverkare i Skövde som gör speedrunningspel, så det blir en möjlighet för dem att marknadsföra sig. Evenemanget kommer locka spelare från hela Sverige och Europa.

– Om man jämför med USA finns det potential i Skövde. Där drar liknande evenemang 2000 till 2500 besökare, om vi fick hälften så många här vore det jättebra, säger Andreas Svensson.

Man siktar på att det ska bli ett återkommande evenemang i Skövde, där också andra spelformer som arkadspel lyfts fram.

– Det ska bli en folkfest och en del i att etablera Skövde som Speedrunning capitol of Europe. Detta är bra för Skövde överlag, säger Andreas Svensson.

Läs mer: Han vill starta e-sportshus: ”Jag hoppas de förstår potentialen”