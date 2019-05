Satsningen på ungdomsboende vid Ekedal var projektet som gav Skövdebostäder chansen att få den nationella utmärkelsen Årets samhällsbyggare 2019.

Ekedal är ett område med 150 lägenheter, främst ettor och tvåor i centralt läge i Skövde. Ungdomar mellan 18 - 29 år prioriteras vid uthyrning då det är en målgrupp som har bekymmer att komma in på bostadsmarknaden och hitta bostäder till rimliga priser. I Skövdebostäders bostadskö med drygt 31 000 personer är cirka hälften under 30 år. Därför var det redan från början en uttalad ambition att hålla nere hyresnivåerna i projektet. En etta på 34 kvadratmeter kostar 4200 kronor per månad.

Priset är instiftat av tidningen Dagens Samhälle och delas ut till projekt med framtidsinriktat arbetssätt eller nyskapande initiativ som berör bostäder, energi, infrastruktur, social eller miljömässig hållbarhet

2017 nominerades Skövdebostäder med Aspö Eko-logi.

Skövdebostäder var en av tre nominerade till priset och på onsdagskvällen stod det alltså klart att Skövdebostäder vann priset.

Juryns motivering löd: "Årets samhällsbyggare har med tydliga krav och en smidig process skapat ett intresse och inspirerat mängder av aktörer. Såväl regering som kollegor har vallfärdat för att ta intryck och hämta inspiration. Och med inspiration från industrin, med tydliga krav på entreprenörerna och med ett gott samarbete med kommunen lyckas vinnaren svara på en av tidens stora samhällsutmaningar; att billigt, snabbt och med kvalitet ge boende för unga."