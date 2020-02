På sin plattform Geeky Explorer delger den bereste bloggaren Bruno sedan 2014 allmänheten sina bästa resetips. Destinationer, resrutter och olika tips ska hjälpa till för att alla ska kunna resa smartare.

På en lista, "13 Europe hidden gems worth to go to 2020", listar han med hjälp av ett antal andra bloggare i resebranschen de 13 bästa av Europas gömda och underskattade resmål.

Här finns bland andra Tiblisi, Riga, Madeira och Bilbao. Och, kanske något överraskande, på sjätte plats, Skövde.

"Gömd mellan Sveriges två största sjöar och mellan de största städerna, Stockholm och Göteborg, är Skövde själva definitionen av ett förbisett resmål", skriver man i motiveringen.

"Den här charmiga lilla staden är en utanför lådan-idé för den som vill ha en naturupplevelse. Här finns landets största vattenpark, en internationell restaurangscen och många affärer".

"Bästa ramen"

Enligt bloggaren Jupiter Hadley som besökt staden, finns här världens bästa ramen, intressanta sallader och även mer traditionella svenska restauranger. "Det är en underbar stad för matnördar som letar efter något annorlunda".

Man avråder från besök under perioden november till mars när dagarna är korta och temperaturen låg. Men däremot mellan mars och juni är det värt ett besök när "våren fyller regionen med färg, som kulminerar vid midsommarfirandet".

Häftig jämförelse

När vi når Mats Olsson, som är vd på destinationsutvecklingsbolaget Next Skövde, har han precis fått reda på placeringen.

– Det är fantastiskt roligt, speciellt när man ser i vilket sammanhang och med vilka orter vi jämförs. Vi kände inte till varken bloggen eller placeringen, utan vi tipsades av en person i omgivningen.

– Det är heller ingen från bloggen som hört av sig. Vi får undersöka lite mer om vem vederbörande är, men det är häftigt att jämföras med länder som San Marino och stora europeiska städer.

Är det här något ni arbetar medvetet med, att marknadsföra er via bloggare?

– Vi har gjort vissa punktinsatser tillsammans med influencers vid några av våra evenemang. Till exempel på matfestivalen hade vi besök av Youtube-duon Matkoma som gav ett par hundra tusen visningar, så det är ett bra sätt att nå räckvidd. Sen blir naturligtvis ett sådant här omnämnande mycket starkare när det inte är ett beställningsjobb, utan bara sker.

– Det var en kul nyhet för oss och nu ska vi ta upp frågan för diskussion på nästa ledningsgruppsmöte, säger Mats Olsson.

"13 Europe hidden gems worth to go to 2020" enligt Geeky Explorer 1. Tiblisi, Georgien 2. Riga, Lettland 3. Utrecht, Nederländerna 4. Madeira, Portugal 5. Bilbao, Spanien 6. Skövde, Sverige 7. Köln, Tyskland 8. San Marino 9. Korsika, Frankrike 10. Halle, Belgien 11. Kalamata, Grekland 12. Tallinn, Estland 13. Puglia, Italien

