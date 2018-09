LÄS MER: Skövde IK vann hemmapremiären

De 358 åskådarna i Lindehov bjöds på en underhållande match med mycket chanser och böljande spel fram och tillbaka mellan två lag med snarlikt sätt att spela.

Lindlöven tog ledningen knappt halvvägs in på den första perioden med ett slagskott som gick in via stolpen bakom SIK-målvakten Viktor Andersson.

Gästernas kvittering kom åtta minuter in på andra perioden när Rasmus Gustafsson ur snäv vinkel nätade mellan benen på målvakten.

Fyra minuter senare gjorde Skövde även 2–1. Fint förarbete ledde fram till Alexander Björklund som kunde raka in pucken.

– Tycker vi tar kommandot mer och mer i andra. Kommer till fler lägen och blockar mer skott än vad de gör, säger Johan Hellström.

"En riktig lagseger"

Sju minuter in på tredje perioden ökade SIK på till 3–1 genom Libelin Bäckström.

Det blev dock en spännande avslutning på matchen sedan Lindlöven reducerat med lite mer än sex minuter kvar av tredje.

På slutet tog hemmalaget ut målvakten.

– Det blev aldrig riktigt nervöst. Vi fortsatte jobba noggrant i egen zon och de kommer inte till några vassa lägen.

I stället kunde Oscar Forsmark avgöra med 4–2 i öppet mål.

– En riktig lagseger. Alla kanske inte fick spelet att stämma, men alla stämplade in och gjorde jobbet. Nu blir bussresan hem mycket goare. Skönt för självförtroendet, men det gäller att fortsätta ha fötterna på jorden, avslutar Johan Hellström.

Henrik Thegel, som gjorde tre mål senast, noterades nu för tre assist.

På onsdag tar SIK emot Kumla hemma i Billingehov.

Lindlövens IF-Skövde IK

2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

Mål, SIK: Rasmus Gustafsson, Alexander Björklund, Libelin Bäckström, Oscar Forsmark.

