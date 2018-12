SIK är ett av sju lag som inte tog sig vidare till Allettan och får fortsätta i den västra fortsättningsserien.

Nu när spelschemat är presenterat står det klart att Skövde IK inleder hemma i Billingehov. I mellandagarna, närmare bestämt den 28:e december, kommer Lindlöven på besök.

Lagen i fortsättningsserien har tilldelats så kallade "placeringspoäng" beroende på vart de slutade i grundserien, där bäst placerade IFK Arboga för börja med sex poäng och tabelljumbon Surahammar inte får några poäng alls. Skövde IK for fortsätta serien med tre poäng på kontot från start.

Den 20:e februari spelas seriens sista omgång, och det lag som därefter toppar tabellen går vidare till playoff. De två sämst placerade lagen får försöka hålla sig kvar i Hockeyettan genom spel i kvalserie.

Utöver Skövde IK ingår följande lag i fortsättningsserien:

IFK Arboga IK, Malungs IF, Lindlövens IF, Kumla HC, Forshaga IF och Surahammars IF.

Skövde IK:s spelschema i Hockeyettan Västra Vår:

28/12 Skövde IK - Lindlövens IF

30/12 Surahammars IF - SIK

3/1 SIK - IFK Arboga IK

6/1 Malungs IF - SIK

11/1 SIK - Forshaga IF

13/1 Kumla HC - SIK

16/1 Lindlövens IF - SIK

19/1 SIK - Surahammars IF

25/1 IFK Arboga IK - SIK

27/1 SIK - Malungs IF

1/2 Forshaga IF - SIK

3/2 SIK - Kumla HC

6/2 SIK - Lindlövens IF

8/2 Surahammars IF - SIK

10/2 SIK - IFK Arboga IK

13/2 Malungs IF - SIK

17/2 SIK - Forshaga IF

20/2 Kumla HC - SIK