Fakta: Hockeyettan västra 2019/2020

Borlänge HF, Eskilstuna Linden HK (ny), Forshaga IF, Grums IK, Kumla HC, Köping HC, Lindlövens IF, Nyköping Gripen (ny), Malungs IF, Mariestad Bois HC, Skövde IK, Surahammars IF.