Sveriges förenade studentkår kommer inför varje hösttermin med sin bostadsrapport där de tittar på boendesituationen för studenter runt om i Sverige.

Städerna delas sedan upp efter tre olika färger. Grön betyder att studieorten kan erbjuda studenterna boende inom en månad. Gult betyder att studenter någon gång under höstterminen kan få ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden. Rött innebär att studieorten inte kan erbjuda boende under hela höstterminen.

Rapporten för 2018 släpptes idag – och Skövde är en av de röda städerna.

– Studentlägenheter hyrs ut väldigt fort och som ny student är det generellt svårt att få tag i en bostad. Det kan ta upp till en termin innan man kan få tag i en studentlägenhet och innan det får man lösa det privat. I år har högskolan även tagit in fler studenter samtidigt som nya studentlägenheter inte kommer att börja byggas förrän om ett år eller så, säger Tommy Borovack som är ordförande i studentkåren i Skövde.

Det här blir fjärde året i rad som Skövde är med på den röda listan i bostadsrapporten.

– Vi försöker trycka på det här till både kommunen och Akademiska hus, att det ska byggas fler studentbostäder. Det är något vi alltid skriker efter.

Den mest ansträngda situationen brukar vara under introduktionen – efter det brukar de flesta få tag i boende på olika sätt. I år startar introduktionen på allvar den 3 september.

– Tidigare år har vi haft sovsal i Valhall. Så blir det inte i år eftersom det var bokat långt i förväg. Vi lade ner mycket resurser för att försöka hitta en ny lokal där vi kunde ha sovsal, men har inte hittat någon. Vi har då istället försökt att hitta samarbete med hotell och vandrarhem. Vi har varit i kontakt med de flesta men de har inte varit villiga att ge någon rabatt. Det är bara Billingehus än så länge som vi har fått ett ja från.

Det betyder att studenter från den 20 augusti till och med den 16 september kan boka ett rum på Billingehus för ett rabatterat pris – 500 kronor för en natt, 1 750 kronor för en vecka. Tommy Borovack hoppas att fler hotell eller vandrarhem ska göra Billingehus sällskap.

I övrigt är de nya studenter utelämnade till andras välvilja.

– Under introduktionen så uppmanar vi så många som möjligt att låna ut sin soffa i en vecka eller så tills att det löser sig. Det är faktiskt många som ställer upp och gör det och det är det som räddar oss. Vi hjälps åt.

