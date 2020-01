Emma Wahlström lånades ut till Hallby från Skövde HF under uppehållet i SHE, men har nu bestämt sig för att spela resten av säsongen med Hallby Handboll. Nästa spelare som nu blivit klar för resten av säsongen är Isa Franzén, som också hon lånas från Skövde HF. Det meddelar Hallby via sin hemsida.

Emma Wahlström har visat upp sig i Hallbytröjan under december månad och hon är en spelare som kommit in mer och mer i spelet och blivit en viktig del i laget.

Isa Franzén är ursprungligen från HK Lidköping och är precis som Wahlström född 2000.

Franzén började spela i Skövde HF när hon kom in på NIU i Skövde och har haft en fin utveckling under de senaste åren. Hon är mittsexa och en bra försvarsspelare som kommer vara en stor tillgång för Hallby Handboll.

Emma Wahlström är sedan tidigare spelklar för klubben och Isa Franzén kommer att vara spelklar till hemmamatchen mot Tyresö den 4 januari, då det för övrigt är fritt inträde.