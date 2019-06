Skövde HF byter ut Arena Skövde. Inför den kommande säsongen kommer Skövde HF att flytta in i Idrottshallen på heltid, efter att de förra säsongen spelat en handfull matcher där. Detta bekräftar SHF via sin hemsida då de har gjort klart med SHE om tillstånd att spela hemmamatcherna i Idrottshallen.

Dels för att dra ned kostnaderna, såsom de har ett stort behov av att göra på grund av klubbens ekonomiska problem. Dels för att försöka skapa en bättre föreningskänsla i klubben, vilket de tycker sig vara svårare att göra i den betydligt större arenan.

För det sist nämnda listar SHF flera idéer som de har tänkt att genomföra i Idrottshallen. Bland annat tänker de sig att den stora läktaren ska förändras så alla räcken kan täckas med tygvepor, samtidigt som de har byggt om vid avbytarbänkarna och behöver bygga till ytor för kiosker för att få spela i Idrottshallen.

Därutöver uttrycker klubben en vision om att göra Idrottshallen röd. I form av rött golv samt att klä hallen med vepor i rött. Detta med norska ÖIF Arendal som förebild.

Klubben lugnar samtidigt de medlemmar som i och med detta oroar sig över de ekonomiska effekterna av ovan nämnda arbete. Enligt SHF har de tillsammans med Skövde kommun kommit överens om hur de kan genomföra investeringen utan att det kostar mer än vad de sparar genom att inte spela i Arena Skövde.

Annons

Samtidigt meddelar de att de arbetar med sponsorer för att sänka kostnaderna och tror på en positiv påverkan på entréintäkter då de i och med flytten till Idrottshallen räknar med en förbättrad stämning under hemmamatcherna.

Läs också: Skövde HF riskerar sin elitlicens: "Måste göra en enorm bedrift"

Läs också: Liganämndens ordförande: Så ska Skövde HF klara elitlicensen