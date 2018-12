St:a Helena kyrka var mer än fullsatt när Skövde Gospel hade sin jubileumskonsert, det var även så fullt det kan bli bland ståplatserna utmed gångarna i kyrkan.

Nästa alla som varit körledare för Skövde Gospel var med på lördagens konsert i Skövde. Christine Ödell är den som leder kören numer och hon fick sällskap på konserten av Curt Lindholm, Lotta Lundell samt Hans Åke Månsson som var den som startade kören 1988. Alla utom en tidigare körledare kunde vara med, då Gerts Gillberg tyvärr inte kunde vara med.

– Varje körledare har fått välja ut ett par av sina favoritsånger, säger Christine Ödell.

Några av favoriterna är Happy christmas, Angels we have heard on high och Take me to the warder.

– Den är en sådan som återkommit. Hans Åke hade med den på sin tid, med Curt kom den upp igen och nu även med mig, säger Christine Ödell.

På konserten sjöng kören, som består av ett 40-tal sångare, både jullåtar och klassiskt gospel.

– Lite allvar och lite bus, precis sådär som livet är.

I kören är den yngsta 19 år och den äldsta 70 år, och alla åldrar däremellan. Christine menar att gospel är något som passar alla åldrar. Vad som gör gospel speciellt är friheten i den musiken som inte är i den klassiska musiken, förklarar körledaren.

– Det är mycket att sjunga att på känsla och i stunden. Det är väldigt mycket glad musik, då där så man inte kan stå still, men det är också mycket allvarsamhet.

Nu siktar Skövde Gospel på 30 år och mer därtill.