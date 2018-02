Managern tycker att det är oerhört hedrande att få ta emot diplomet och prissumman på 10 000 kronor. Men så har hon också haft mycket stora framgångar det senaste året.

Hon startade bland annat låtskrivarkollektivet BLMK Music tillsammans med Skaraborgarna Sara Hjellström, Elina Stridh och Fredrik Häggstam. En samling kompositörer som bland annat ligger bakom jätte-hiten "The Ocean".

– Den har faktiskt streamats en halv miljard gånger, konstaterar Åberg.

Nyligen kontrollerade antalet för kollektivet tillsammans och kom fram till siffran 2,5 miljarder.

Stora framgångar

Det har utan tvekan gått bra för det nystartade låt- och artistkollektivet.

– Ja, men så är de också sjukt talangfulla.

Under våren kommer man också att släppa Lerdalatjejen Sara Hjellströms andra singel under artistnamnet Shy Martin. Även Elina Stridh kommer med nytt material.

– Vår tanke är att skapa musik för våra egna artister, men vi har även gjort låtar till ett antal andra artister. Men det kan jag inte säga något om ännu.

Deras historia är kort och intensiv och nydanande på sitt sätt.

Annons

– Det började med att jag och Anna startade bolaget och sedan har vi hittat några otroligt talangfulla människor som Sara, Nirob och Elina, förklarar Fredrik Häggstam.

Synergi

De pratar om smarta synergieffekter, ett företagande där man suddat alla gränser mellan chef, anställda, signade och där ingen är boss.

Ingen av dem är över 30 år och de har nått otroliga framgångar i både Europa och USA med sin musik.

– Mycket är nog tack vare tjänster som Spotify och Youtube där folk fokuserar på låtarna, menar Fredrik.

En låt på uppgång är "Sexual" som just nu spelas flitigt och framförs av artisten Neiked, men där Elina Stridh haft ett finger med i leken.

– "Sexual" har sålt guld i både Norge och England och har över hundra miljoner lyssnare på Spotify. Det är kul att se en artist nå ut till så många, säger Elina.

The Chainsmokers låt "All we know" är ytterligare ett exempel på en låt som sålt guld över hela världen.

Varje framgång firas av alla i bolaget BLNK Music.

Och nu har Anna Kornelia Åberg också ett pris att fira.

Lyssna på hiten The Ocean:

Läs de säljer guld världen över:

Läs Wilder managerns nya Ace: