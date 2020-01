Orkestern leds av PerOlof Clifford Johansson och har som målsättning att nå ut över hela Skaraborg och även sätta landskapsnamnet i fokus. Efter premiären har man laddat om och återkommer nu med konserter på Stadsteatern i Skövde den 5 februari samt på Sagateatern i Tidaholm dagen efter, den 6 februari.

Ambitionen är att man under säsongen ska bjuda i spännande svenska artister för gästspel i anslutning till konserterna. Det har man tagit fasta på omgående. Under de nämnda konserterna deltar nämligen trion Jan Johansen med ett förflutet bland annat som schlagersångare, soulsångerskan Lollo Gardtman samt Tony Niva, som haft det egna bandet Niva under sin tidigare karriär som musiker.

– Lollo är hemmahörande i Göteborg och en av Sveriges bästa soulröster. Tony Niva i sin tur är en internationellt uppmärksammad hårdrocksikon som återvänder till sin första förebild Tom Jones, beskriver PerOlof två av gästartisterna.

Han konstaterar vidare att det blir en omväxlande kväll med det bästa och mesta från 60-talet.

– Musiken är hämtad från Ray Charles, Tina Turner, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Beatles, Beach Boys, Dusty Springfield, Amy Stewart, Herb Albert, Ritchie Valence och James Bond, konstaterar PerOlof Clifford Johansson.

– Genom valet av repertoar vill vi dessutom sudda ut generationsgränserna då det gäller musik och även dans, tillägger han.

För att ge lite extra skjuts åt arrangemangen har Skaraborg Big Band bestämt sig för att vara generösa när det gäller biljettpriserna till de båda aviserade konserterna.

– Målsättningen att nå ut till så många som möjligt. Därför ger vi den som löser en biljett till ordinarie pris, möjlighet att bjuda med fem vänner för halva priset per biljett. Vi har också en speciell ungdomssatsning i form av lägre biljettpriser för den kategorin, berättar PerOlof Clifford Johansson.