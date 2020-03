Under fredagen har Skara kommun haft nya möten kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 och de följer kontinuerligt händelseutvecklingen. Kommunen har beslutat att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

"Kommunens viktigaste uppgift är att ha igång den ordinarie verksamheten med vård, omsorg och skola så att andra kan gå till sina jobb.", skriver Skara kommun på sin hemsida.

Myndighetens rekommendation är att man ska leva som vanligt efter en resa från drabbade länder, så länge man känner sig frisk. Om man har luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska man ringa 1177 och givetvis stanna hemma.

Frågan blev aktuell under fredagen, då det bland annat finns elever på en Skaraskola som varit på semester i norra Italien under veckan och ska tillbaka till skolan på måndag. Enligt skolans rektor har man undersökt fallet under dagen, men slutsatsen är att man går på myndigheternas rekommendation även i detta fall.

– Vi har en gemensam linje i kommunen. Om man är frisk ska man gå till skolan, om man är sjuk är man hemma, säger Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare på Skara kommun.

Annons

Rekommendationen gäller även anställda inom Skara kommun.

Samtidigt är säkerhetssamordnaren medveten om oron som finns kring viruset och smittspridning.

– Vi kommer att skicka ut mer information till föräldrar för att bemöta oron.

Peder Samuelsson uppmanar också till att vara källkritisk kring påståenden som går ut och kontrollera om det kommer från en källa som man kan lita på.

– Det är viktigt att man försöker behålla lugnet även om det är mycket oro.

Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring coronaviruset och covid-19 kommer Skara kommun givetvis följa de nya.