De nämner tåget

Följande runinskrifter i Sverige omtalar säkert Ingvarståget:

Sö 9 (Lifsinge, Dillnäs), Sö 96 (Jäders kyrka), Sö 105 (Högstena, Kjula), Sö 107 (Balsta, Kloster), Sö 108 (Gredby, Kloster), Sö 131 (Lundby, Lid), Sö 173 (Tystberga), Sö 179 (Gripsholm), Sö 254 (Vansta, Ösmo), Sö 277 (Strängnäs, domkyrkan), Sö 279 (Strängnäs, domkyrkan), Sö 281 (Strängnäs, domkyrkan), Sö 287 (Hunhammar, Botkyrka), Sö 320 (Stäringe, Årdala), Sö 335 (Ärja ödekyrka, Åker), Sö 278 (Strängnäs domkyrka), Sö 360 (Bjudby, Blacksta), Södermanland alltså tillsammans 17, U 439 (Steninge), U 644 (Ekilla bro), U 654 (Varpsund), U 661 (Råby), U 778 (Svinnegarns k:a), U 837 (Alsta), U 1143 (Tierp), U 513 (Rimbo k:a), U 540 (Husby Sjuhundra k:a), U 785 (Tillinge k:a), Uppland sammanlagt 10+1 (nedan), Vs 19 (Berga, Skultuna), Vs 1 (Stora Rytterne k:oruin), Västmanland alltså 2, Ög 145 (Dagsbergs k:a), Ög 155 (Sylten, Styrstad), Östergötland alltså ytterligare 2, plus åtminstone en nyfunnen nära Arlanda i Uppland.