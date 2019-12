Seniorer får återfall och återträffas i Skövde Skatehall

Under förmiddagen erbjöds den lite äldre årgången, bestående av de som är 30 år och uppåt att skejta i Skövde Skatehall.

– Förr skejtade vi två gånger per dag, nu blir det ungefär en gång per år, säger besökaren Marcus Jörgensson.