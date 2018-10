LÄS MER: IFK-spelaren skadad: ”Som att någon stack upp en kniv”

Skövde fick en dålig på matchen och låg under med 0–4 efter sex minuter.

Men sedan blev det en scenförändring och drygt tio minuter senare var det IFK som ledde med 7–6.

I paus stod det 12–12.

Även i början av andra halvlek inledde IFK svagt och hamnade på nytt i underläge med fyra mål, men visade återigen moral och kom ikapp.

Med sju minuter hade Ystad 24–23 och var därefter det starkare laget på slutet och fick stående ovationer av hemmapubliken sista minuten.

– Ystad hade gjort läxan och spelar fysiskt. All heder till dem. Vi är inte riktigt där i dag. Får inte samma flyt i anfallsspelet som vi haft tidigare och inte heller tuffheten i försvarsspelet. (Ludvig) Hallbäck och Kim (Andersson) får för mycket ytor att jobba på och snurrar upp oss ganska ordentligt, sade Skövdes Rasmus Wremer i intervjun med C More efteråt.

IFK får ladda om för en ny tuff bortamatch i Skåne, mot Kristianstad på fredag.

Matchfakta Ystads IF-IFK Skövde 30–25 (12–12) Mål, IFK: Adam Samuelsson 6, Rasmus Wremer 4.. Matchfakta Ystads IF-IFK Skövde 30–25 (12–12) Mål, IFK: Adam Samuelsson 6, Rasmus Wremer 4, Christopher Hedberg 4, Rex Blom 4, Matias Helt Jepsen 2, Jack Thurin 2, Jacob Larsen, Kristian Svensson, Richard Hanisch. Publik: 1 491.

Annons

KRÖNIKA: Därför är IFK Skövde bättre nu än på länge