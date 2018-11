Hits of the 60's är namnet på turnén som drar landet runt just nu. I fredags stannade den i Skövde med frontfigurerna Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam, Lennart Grahn och Janne Önnerud.

Clabbe blev lite lätt orolig när han konstaterade att det inte fanns något kravallstaket framför scenen men den oron var obefogad. Publiken, ungefär i samma ålder - många födda på 1940-talet, gjorde ingen ansats att börja kravla upp på scenen. Entusiasmen och uppskattningen visade de ändå genom varma applåder. För många var det ett återseende med ungdomsidolerna, som skaraborgarna reste kors och tvärs mellan parkerna för att lyssna och dansa till på 60-talet.

The Hep Stars med Svenne Hedlund var ett av 60 -talet stora. Låtarna som låg på topplistorna är det få som har glömt, Cadillac, Farmer John, Bald Headed Woman, Sunny Girl och Wedding.

Lennart Grahn var frontmannen och sångaren från The Shanes

Cara Mia Why, Can I Trust You, Chris Craft no 9, Vem får följa dig hem? Hi-Lili Hi-Lo” var stora hits.

Claes Clabbe af Geijerstam var den musikaliska motorn i Ola & The Janglers. Han skrev Alex is the man, Julia, Love Was On Your Mind med flera.

Janne Önnerud startade sin karriär som trummis och sångare i popgruppen The Hounds. Vem minns inte The Lion Sleeps Tonight, Sealed with a kiss och”Exodus?