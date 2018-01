Föreställningen tar avstamp i "Tillfälligt Avbrott" som var ett omåttligt populärt och samhällskritiskt inslag i humor- och satirprogrammet Lorry i början av 1990-talet. "Det är mycket nu..." och "Jag är skeptisk" blev bevingade uttryck som gjorde Sauk älskad av hela svenska folket.

Inslaget var en spegel mot samtiden som på ett humoristiskt och nyskapande sätt påvisade dåtidens orättvisor och politiska snedvindar. Något som är lika nödvändigt och aktuellt idag som då. Kanske ännu mer.

Föreställningen tar vid där den förra - SAUK – Fortfarande Skeptisk (and some fcuking music) slutade och lägger in en högre växel. Publiken får stifta bekantskap med såväl välkända karaktärer som helt nya. Sauk gör satir på ett unikt sätt som kommer att få makthavare att skälva och locka publiken till skratt, som eventuellt fastnar i halsen.