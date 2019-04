Det råder pilotstrejk efter att samtalen mellan SAS och flygbolagets piloter inte lyckats nå en överenskommelse. Förhandlingarna mellan Svensk Pilotförening och SAS avbröts strax efter midnatt.

I budet fanns en löneökning på 2,2-2,3 procent, i enlighet med marknaden, uppger arbetsgivaren. Det ansågs dock vara ett skambud enligt facket, som kräver löneökningar på runt 13 procent.

Det råder i grunden oenighet kring lönenivån hur mycket en pilot egentligen tjänar. Enligt SAS ligger snittlönen på 93 000 kronor i månaden, en beskrivning som enligt piloternas fackförbud är fel eftersom den innehåller traktamenten och andra lönetillägg som inte ingår i månadslönen, uppger SVT Nyheter vidare.

Närmare 500 svenska SAS-piloter har gått ut i strejk och deras norska och danska kollegor har nu följt efter under fredagen.

”Det är djupt olyckligt att den här pilotkonflikten nu drabbar våra kunder. SAS är beredda att fortsätta förhandla, men kraven skulle få mycket allvarliga konsekvenser för företaget om de uppfylldes”, skriver Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS i ett mejl till TT.

Ett uteblivet lönelyft för piloterna innebär att strejken drabbar flyg både inrikes och flyg ut i Europa. Även långdistansflygningar drabbas.

Totalt handlar det om minst 673 flygningar som ställs in under fredagen, en siffra som väntas stiga under helgen eftersom konflikten sägs bli långvarig.

Annons

SAS uppmanar nu sina resenärer att kontrollera sin status på bolagets hemsida om och hur de påverkas. Passagerare som redan har flyg bokade under helgen fram till måndag har erbjudits att boka om. Flygbolaget kommer även skicka sms och e-post till de som berörs.