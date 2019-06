Under Skövde HF:s årsmöte utsågs Anders Wiik till ny ordförande.

Bland det första han gjorde var att understryka vilket tufft år föreningen står inför.

Under kommande år måste 775 000 kronor in för att Skövde HF ska få spela i SHE säsongen 2020/21.

– Vi måste öka farten och det kräver ju mer intäkter och en del sänkta kostnader, säger Wiik.