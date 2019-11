Truppen fortsätter att formas för Skövde AIK. Efter att Jesper Lövdahl och Lukas Lilja plockats in på vänsterbacken respektive det offensiva mittfältet har klubben nu gjort klar med förstärkning på målvaktssidan.

Nästa man klar för SAIK är nämligen Sebastian Ekholm, 23. Målvakt som senast kommer från Ullareds IK i division 2.

– I Sebastian får vi in en målvakt som trots sin ålder har mycket seniorerfarenhet som också är reflexsnabb, bra i luften och skapar kontroll i straffområdet. En väldigt ambitiös kille som kommer utmana och utveckla oss framåt ihop med den redan befintliga målvaktsuppsättningen, säger sportchef Per Åstemo till klubbens hemsida.

Liten kuriosa är att Ekholm i somras provtränade med superettan-laget Degerfors IF under en vecka. Någon flytt dit blev det dock inte, utan i stället plockade Degerfors in Jeffrey Gal från SAIK.

I SAIK har Ekholm skrivit på ett tvåårskontrakt.