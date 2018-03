Saik rustar inför kommande säsong. Under fredagen presenterades det senaste nyförvärvet, Gustaf Norlin, på klubbens hemsida.

– Känns riktigt bra att ha skrivit på för Saik. Vi har ett ungt lag med mycket potential så jag ser verkligen fram emot en väldigt spännande säsong, säger 21-åringen.

Sportchef Per Åstemo är nöjd med klubbens nya tillskott.

– Gustaf har varit en talang som vi haft under uppsikt under åren och han har gjort det väldigt bra i Lidköping de senaste åren. Vi väldigt nöjda och glada över att Gustaf Norlin valt att skriva på för Skövde AIK. Det ska bli spännande att se honom fortsätta utvecklas hos oss under de kommande två åren.

Detta var den andra värvningen på två veckor från Lidköpings FK för Saik. Tidigare har man presenterat Gani Gërxhaliu, 19, från samma klubb.

Norlin har provtränat med Saik under försäsongen och blev alltså kontraktet, som sträcker sig över två år, påskrivet.