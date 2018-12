FILM



1. Den handlar om en knasig familj...

The Griswolds från Ett päron till farsa firar jul (1989), The Kranks från Julfritt (2004),The MacCallisters från Ensam hemma (1990)… alla är de familjer som får vår egen att verka fullkomligt normal. Även om just dessa familjer är makalöst besynnerliga så är de faktiskt ganska vanliga när det kommer till julfilm. Det blir helt enkelt roligare medkrisande äktenskap och bortglömda barn.

2. …vars medlemmar inte tycker om varandra...

Den lite nyare julfilmen Love the Coopers (2015) slogan är ”You can’t regift family”, ett konstaterande som många av oss gör i juletid. För är det något som dessa knasiga julfilmsfamiljerna har gemensamt (förutom själva knasigheten då förstås) så är det ofta deras hat för varandra. Och visst är det många som kan relatera till det jobbiga i att en gång om året träffa släkt som man egentligen inte tycker om. Fint att kunna enas i hatet, ändå.

3. Den är lite för lik Love Actually...

Om någon under filmens gång ställer frågan ”Påminner inte den här om LoveActually?” så är det med största sannolikhet en julfilm som definitivt påminner om Love Actually. Richard Curtis romantiska komedi från 2003 har blivit en så älskad julklassiker att andra filmskapare inte kan låta bli att hämta lite för mycket inspiration från den. Den nya svenska feelgoodfilmen Lyckligare kan ingen vara är ett exempel på det. Den kretsar nämligen kring flera karaktärer vars liv vävs samman i sökandet efter kärlek. Om David Hellenius blir Sveriges svar på Hugh Grant återstår väl att se.

4. Det går att hitta en Grinch...

Ni känner säkert igen karaktärstypen, den som tycker att hela julen är kommersiellt ”humbug”. Urtyperna är såklart Grinchen från filmadaptionerna av Dr. Seuss barnbok How the Grinch Stole Christmas och Scrooge från Dickens En julsaga. Trots den bottenlösa julilskan lyckas de ändå alltid omvändas. Det kan vara värt att påminna sig själv om i stunder då julandan känns särskilt avlägsen.